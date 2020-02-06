Ухань, Китай, , 19:00 — REGNUM В Китае, в эпицентре эпидемии вирусной пневмонии — в Ухане, административном центре центрально-китайской провинции Хубэй, в экспериментальном порядке запущена в эксплуатацию новая лаборатория по выявлению вызывающего её корнавируса нового типа, сообщает 6 февраля Синьхуа со ссылкой на центральный орган КПК «Жэньминь жибао».

Название лаборатории — «Хоянь», площадь ее составляет 2 тыс. кв. м, создана провинциальным правительством и рассчитана на ежедневную обработку 10 тысяч образцов.

Предполагается, что мощности лаборатории полностью удовлетворят потребности Уханя и прилегающих к нему городов.