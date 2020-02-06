Москва, , 19:03 — REGNUM Жительницу столичного района Южное Медведково ветерана Великой Отечественной войны Марию Никитину поздравили с 75-летием Великой Победы. Подарки пенсионерке вручил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Парламентарий отметил, что в преддверии юбилея Победы планируется лично поздравить каждого из 32 участников Великой Отечественной войны, которые проживают в Южном Медведково. Эти мероприятия станут частью акции «Никто не забыт, ничто не забыто».

«Акция стартовала сегодня и продлится до 7 мая 2020 года. Задача не просто поздравить и подарить подарок, а выслушать просьбы и наказы. Нас попросили привести в порядок одну из комнат квартиры. У муниципальных депутатов есть такая возможность. Мы решим этот вопрос», — заявил Шапошников.

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