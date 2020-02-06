Екатеринбург, , 18:58 — REGNUM В Свердловской области организуют выдачу свидетельств о рождении ребёнка прямо при выписке роженицы из роддома. Об этом заявила замглавы регионального управления ЗАГС Наталья Храмова на пресс-конференции.

Нововведение реализуют в первом квартале 2020 года в перинатальном центре Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге — там оборудуют рабочее место для сотрудника ЗАГСа. В дальнейшем такие же места создадут во всех роддомах и перинатальных центрах региона.

Благодаря изменениям родителям не нужно будет дополнительно приходить в ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале назвали самые популярные имена для новорождённых. Чаще всего в регионе рождаются Артёмы и Марии.

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