Токио, , 18:54 — REGNUM Как оказалось, популярная игра-платформер Bango-Kazooie была названа в честь родственников бывшего президента компании Nintendo. Об этом 6 февраля сообщает игровое издание Kotaku.

У бывшего президента Nintendo Хироши Ямаути есть сын по имени Кацухито (Кацухи) и внук Банджо. Многие разработчики проекта подтвердили, что из этих двух имён и образовалось название Bango-Kazooie.

Напомним, Bango-Kazooie — это серия видеоигр от британской студии Rare. Издателем проекта выступала Nintendo.

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