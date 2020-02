Париж, , 18:43 — REGNUM Ролевой экшен Curse of the Dead Gods выйдет в «раннем доступе» Steam 3 марта 2020 года. Об этом сообщается 6 февраля на странице игры в сервисе.

В Curse of the Dead Gods геймеры будут путешествовать по опасному лабиринту, полному ловушек и различных чудовищ. Разработчики обещают, что в игре будет реализована «система проклятий», постоянно меняющая геймплей.

Напомним, разработкой Curse of the Dead Gods занимается независимая французская студия Passtech Games. Её наиболее известными играми являются Masters of Anima и Space Run Galaxy.

Читайте ранее в этом сюжете: В мире без электричества: в Steam состоялся релиз игры Survive the Blackout

Читайте развитие сюжета: Игра Bango-Kazooie получила название в честь детей президента Nintendo