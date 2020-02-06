Токио, , 19:16 — REGNUM Планы по заходу в порт Японии отменил круизный лайнер Westerdam, вышедший из Гонконга, в связи с тем, что на борту могут быть люди, больные коронавирусом. Об этом 6 февраля сообщает агентство Kyodo.

Экипаж судна планировал прибыть через Тайвань на остров Исигаки в префектуре Окинава. Однако планы были изменены в связи с заявлением японского премьер-министра Синдзо Абэ о запрете на въезд в страну лайнера Westerdam. Запрет связан с опасениями, возникшими в связи с эпидемией коронавируса, которая затронула в том числе и Гонконг. При этом заявляется, что с 7 февраля он распространится на все подобные ситуации в будущем.

Отмечается, что в настоящее время в акватории порта Йокогама в Японии находится ещё один круизный лайнер Diamond Princess, на котором заблокированы 3700 пассажиров. Как минимум у 20 из них результаты анализов подтвердили заражение коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на борту круизного лайнера, заблокированного у берегов Японии, в число заразившихся коронавирусом входят граждане пяти стран.

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