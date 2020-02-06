Сыктывкар, , 18:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин снял с должности главы МВД по республике Коми генерал-майора полиции Виктора Половникова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщается 6 февраля на официальном сайте правовой информации

Текст президентского указа об увольнении ряда руководителей региональных управлений МВД, СКР и МЧС был опубликован в четверг.

Среди них указан и Виктор Половников, задержанный в январе 2020 года. На данный момент он арестован, расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля СМИ опубликовали неофициальную информацию о задержании за взяточничество министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия Алексея Кайдалова.

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