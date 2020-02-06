Москва, , 18:38 — REGNUM Российские государственные высшие учебные заведения находятся в очень неоднозначном положении — они не имеют достаточных финансовых ресурсов и возможности, чтобы создать условия для кадрового воспроизводства. В этих условиях попытки объединить их образовательные ресурсы за счёт ликвидации «избыточных» учреждений могут привести не только к благоприятным результатам, но и серьёзным потерям в научно-образовательном потенциале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования, руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина, комментируя слова президента России Владимира Путина о необходимости ликвидировать вузы-«пустышки» в регионах.

«У нас крайне сложная ситуация, когда у вузов нет денег на содержание имущественного комплекса и развитие преподавательского состава. При этом Минобразования долгое время занималось только вопросами имущественного комплекса вузов», — заявила Шеина.

«Государственные вузы очень обременены имущественным комплексом, и эта проблема является одной из основных, поскольку ещё со скудных времён 90-х годов им недодавали более половины бюджетных средств на оплату коммунальных услуг и имущественного комплекса. Эти вузы погрязли в долгах», — указала она.

В результате на вузах «висят» объекты федерального имущества, которые они не могут ни реализовать, ни отремонтировать, ни ввести в свою уставную деятельность. В результате нишу, которую не могут освоить государственные вузы, стали заполнять вузы частные, за которыми нередко закреплялась репутация «просто выдающих дипломы». Тем не менее одним закрытием таких «избыточных» вузов главные проблемы решены не будут, подчеркнула Шеина.

«Есть попытки продажи этих объектов через агентство Дом. РФ, но это только самое начало. Государственно-частное партнёрство не развилось в этой сфере, к сожалению, хотя могло бы развиться. Здесь много препятствий, которые носят и юридический, и законодательный характер. Теперь имеем ситуацию, когда большинство частных вузов уже закрыты, но государственные вузы не находят у себя ни сил, ни материальных возможностей для развития», — продолжила эксперт.

При этом заработные платы преподавателей даже со степенью, доцентов остаются крайне низкими, а исполнение майских указов решалось нередко через перевод преподавателей на полставки и четверть ставки и так далее.

«Это не способствовало взращиванию нового поколения преподавателей. А это не быстро делается. Потому что люди, если они являются преподавателями вузов, должны иметь имущественные степени — это долго, это затратно, это много сил и денег», — отметила Шеина.

В настоящее время проблема «избыточных» вузов часто рассматривается с точки зрения рентабельности, что является ключевой проблемой в образовательной политике государства — такой подход может серьёзно подорвать воспроизводство преподавательских и научных кадров в стране.

«Вопрос должен решаться с очень чётким и щепетильным подходом. Ведь у военных не ищут рентабельность, правда? А в образовании начали искать. Когда вузам разрешили получать неналоговые доходы бюджета, платное обучение и так далее — это было сделано для того, чтобы закрывать их дыры, когда они не могут погасить дыры по электричеству и водоотведению», — указала Шеина.

«Оптимизировать эту систему необходимо. Возможно, такое количество вузов и не нужно в настоящий момент, потому что и методики образования, и система образования должны преобразовываться в соответствии с тем, каков наш мир сегодня. Возможно, специалистам ряда специальностей не нужно обучаться в вузе даже четыре года бакалавриата и так далее. Однако Болонский процесс сам по себе весьма спорный. Переход на бакалавриат для ряда специальностей просто катастрофичен. И обучение в магистратуре как вторая степень сейчас себя не оправдало. Мы видели на Госсовете то, что Путин сказал по поводу бакалавриата по русскому языку — это было, безусловно, очень показательно», — пояснила она.

Вопрос оптимизации вузов крайне сложен, и подходить к нему надо предельно серьёзно, подчеркнула Шеина.

«Нужно смотреть по всем направлениям, по всем специальностям. Мы можем просто эту систему искоренить, и нам некому будет преподавать. Сейчас возраст преподавателей, особенно на кафедрах технического характера, очень и очень высокий. Некому их заменять. Потому что упал престиж этой профессии, и скоро действительно столкнёмся с огромной кадровой проблемой в вузах. Если мы сейчас зарежем систему высшего образования, это будет как если (истребить) крупный рогатый скот — восстанавливать очень дорого и долго», — указала она.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал увеличивать образовательный потенциал регионов слиянием вузов