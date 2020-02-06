Москва, , 18:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «О прокуратуре», уточняющие требования к уровню образования лиц, назначаемых на должности прокуроров. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля.

Согласно новой редакции закона, прокурорами могут быть граждане России, получившие высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция», либо степень магистра при наличии диплома бакалавра по специальности «Юриспруденция», либо высшее образование по специальностям, входящим в укрупнённую группу специальностей «Юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист».

При этом указывается, что во избежание неисполнения органами прокуратуры обязательств по трудоустройству граждан перечисленные требования к уровню высшего образования не распространяются на лиц, получивших высшее юридическое образование бакалавра в рамках ранее заключённых договоров о целевом обучении.

Федеральный закон был принят Государственной думой 23 января и одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года.