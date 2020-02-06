Душанбе, , 18:36 — REGNUM Специальный рейс китайского грузового самолета эвакуирует из китайского города Ухань 58 таджикистанцев. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на главу Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Рустама Назарзода.

Самолет должен будет забрать гуманитарную помощь из Душанбе и переправить её в закрытый на карантин из-за коронавируса город Ухань КНР. Затем на обратном пути в сопровождении специально обученных сотрудников КЧС, а также медицинских работников спецрейс заберет из Уханя 58 таджикистанцев. Они будут доставлены в Душанбе и помещены в карантин, также как и сопровождающие их лица.

По данным министра здравоохранения и соцзащиты Таджикистана Насима Олимзода, на сегодняшний день в карантине в связи с профилактикой коронавируса находится 645 человек, прибывших в страну из КНР.

Напомним, что 3 февраля в Таджикистан из Китая вернулись порядка 300 таджикистанцев. В основном это студенты, обучающиеся в вузах Китая, бизнесмены, предприниматели. Все они по прибытии в страну были помещены в карантинные зоны на 14 дней — инкубационный период коронавируса.

Признаков заболевания не обнаружено ни у одного из прилетевших.