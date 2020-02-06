Варшава, , 18:35 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, состоялся релиз приключенческой игры Survive the Blackout. Об этом сообщается на странице проекта в Steam.

В Survive the Blackout игрокам предстоит выживать в мире без электричества. Отряд протагонистов будет путешествовать от города к городу, периодически находя новых выживших и необходимые припасы.

Разработкой игры занимается независимая польская студия Baby Bison Games. Survive the Blackout станет их первым проектом.

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