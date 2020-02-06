Петрозаводск, , 18:28 — REGNUM Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия Алексей Кайдалов задержан силовиками по подозрению в получении взятки, сообщает 6 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Детали и подробности дела пока не известны. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, Алексей Кайдалов занимал этот пост с 2018 года. Ранее он работал в должности заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.

При его назначении власти Карелии подчёркивали, что ожидают от него наведения порядка в дорожной сфере региона.

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