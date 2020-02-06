Варшава, 6 февраля 2020, 18:28 — REGNUM Польский геймдизайнер Михаил Марчиновский анонсировал сиквел экшен-игры Soldat. Первый трейлер проекта он опубликовал на своей странице в Twitter 5 февраля.
https://twitter.com/soldatmm/status/1225124201729871872
Главным нововведением сиквела геймдизайнер называет переход от 2D к 2,5D-графике. Игра выйдет в «раннем доступе» Steam во втором квартале 2020 года.
Напомним, оригинальная Soldat вышла в 2002 году. Она была высоко оценена различными игровыми изданиями.
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