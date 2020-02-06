Екатеринбург, , 18:23 — REGNUM На Среднем Урале увеличилось число браков с иностранными гражданами. Об этом заявила замглавы регионального управления ЗАГС Наталья Храмова на пресс-конференции.

В 2019 году в области было создано 2,6 тысяч таких семей. Это резко больше — на 552 семьи — чем было в 2018 году.

В частности, браки заключались с гражданами из стран ближнего зарубежья, а также с иностранцами и иностранками из Вьетнама, Германии, Израиля, КНР, Турции и других мест.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число браков в Свердловской области снизилось на 3% в 2019 году. Всего было создано 29 тысяч 469 новых семей.

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