Воронеж, , 18:09 — REGNUM Житель Воронежа госпитализирован в рамках эпиднастороженности по коронавирусу, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона 6 февраля.

Мужчина 1984 года рождения, недавно вернувшийся из Китая, стал шестым жителем региона, которого проверяют на бушующий в мире вирус. Воронежец сам обратился к медикам с жалобами на заложенность носа. Он помещён в изолированный бокс ОДКБ №2.

«Пациент чувствует себя удовлетворительно, температура тела в норме, признаков ОРВИ нет, в анамнезе — хронический ринит. Его анализы на коронавирус направлены в федеральную лабораторию Роспотребнадзора. Ситуация находится под контролем», — уточнили в пресс-центре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 28 января по 2 февраля в Воронежской области с подозрением на коронавирус госпитализировали пятерых туристов, вернувшихся из Китая. У четверых из них подозрение на коронавирус не подтвердилось. Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано два случая коронавируса.