Москва, , 18:08 — REGNUM В детской городской поликлиники № 15 Москвы 22 февраля начнётся капитальный ремонт. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы.

В рамках ремонта будут заменены инженерные системы. Помимо этого, планируется провести внешнюю и внутреннею отделку. На каждом этаже для пациентов будут оборудованы зоны ожидания.

После ремонта поменяется расположения кабинетов. Предполагается, что самые востребованные будут перемещены на нижние этажи медицинских учреждений. На первом этаже разместят кабинет дежурного врача, на втором — участковых педиатров, а на третьем — врачей-специалистов.

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