Лондон, , 18:23 — REGNUM Третий случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV подтверждён в Великобритании. Об этом 6 февраля сообщил главный санитарный врач Англии Крис Уитти. Заявление было опубликовано на официальном сайте правительства.

Тесты ещё одного пациента дали положительный результат на заболевание коронавирусом. Этот человек стал третьим на территории Великобритании, у кого было выявлено заболевание.

Уточняется, что пациент заразился вне пределов страны. В настоящее время его перевели в специализированный центр Национальной службы здравоохранения. Были предприняты жёсткие меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

В настоящее время устанавливается, с кем мог контактировать пациент, эти люди в обязательном порядке пройдут проверку на заболевание коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первые два случая заболевания коронавирусом были выявлены в Великобритании в конце января текущего года. Заболевание было диагностировано у членов одной семьи.

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