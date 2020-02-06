Курск, , 17:53 — REGNUM В Курске полиция и ФСБ пресекли незаконное производство немаркированной алкогольной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Цех изготовления крепких алкогольных напитков и склад располагались в промышленной зоне областного центра — в полностью антисанитарных условиях. Спирт там смешивали с красителями в пластиковых 10-литровых бутылках, после чего разливали по партиям.

Правоохранительные органы изъяли на складе почти 13 тысяч бутылок с поддельным алкоголем, 6,5 тыс. литров готовой продукции в пластиковых канистрах, а также поддельные этикетки и акцизные марки.

Было возбуждено уголовное дело. Организаторы подпольного цеха пока не установлены.