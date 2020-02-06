Москва, , 17:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий трудоустройство для иностранных студентов российских вузов. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля.

Упрощённый порядок трудоустройства распространяется на иностранных граждан и лица без гражданства, обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и учреждениях высшего образования в очной форме по образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.

Согласно документу, указанные категории лиц смогут осуществлять трудовую деятельность на территории России без получения разрешения на работу или патента. Работодателям также предоставляется право принимать на работу таких студентов без получения разрешения на использование иностранных работников.

Федеральный закон был принят Государственной думой 23 января и одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года.