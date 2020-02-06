Курск, , 17:43 — REGNUM В Курске во 2-м Промышленном переулке снесут семь аварийных домов. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии, людей из этих домов расселили в 2019 году.

Первый заместитель главы администрации города Курска Николай Цыбин рассказал, что сначала городу нужно оформить право собственности на эти дома, чтобы их можно было снести с соблюдением всех юридических требований.

Пока право собственности зарегистрировано на два дома из семи. Сносить их начнут в ближайшие две недели. Срок сноса остальных пяти строений — до конца 2020 года.

Заниматься сносом домов будет подрядчик, которому не будут за это платить, — компания просто заберёт строительный мусор.