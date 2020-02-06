Белгород, , 17:46 — REGNUM Очередную Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» перенесли в Белгороде. Об этом стало известно 6 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное Управление физической культуры и спорта.

Вместо 8 февраля соревнования планируют провести 29 февраля. Перенос мероприятия вызван неблагоприятными погодными условиями — отсутствует необходимое количество снега для соревнований. По данным организаторов, на гонку онлайн зарегистрировались уже 1 804 лыжника. Нагрудные знаки выдадут участникам 27 и 28 февраля с 14:00 до 17:30 на велолыжероллерной трассе «Олимпия».

В 2019 году в соревнованиях участвовало свыше четырёх тысяч человек.