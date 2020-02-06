Екатеринбург, , 18:11 — REGNUM Находящаяся в СИЗО глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина не смогла изменить меру пресечения. Свердловский областной суд оставил решение предыдущей инстанции без изменений, сообщает «Новый день».

Гайнуллина продолжит находиться в СИЗО до 27 мая 2020 года, в то время пока продолжается следствие по уголовному делу об убийстве девятилетнего ребёнка. До конца мая останется под арестом и главный подозреваемый по делу — отец убитого мальчика Иван Казанцев.

По одной из версий, из мальчика перед смертью пытались «изгнать бесов».

Как сообщало ИА REGNUM, после предполагаемого убийства ребёнка все религиозные организации Свердловской области проверяются полицией. По словам главы свердловского главка МВД Александра Мешкова, организация «Ученики Христа» была достаточно закрытой, поэтому полицейские сработали только по факту убийства.