Ростов, Ярославская область, 6 февраля 2020, 17:28 — REGNUM В Ростове Великом Ярославской области на котельной в систему теплоснабжения добавили пищевой краситель уранин зеленого цвета. Об этом сообщает официальный сайт администрации Ростовского района.
Таким образом АО «Малая комплексная энергетика» борется с воровством теплоносителя жителями города. Дело в том, что некоторые жители используют воду для батарей в качестве горячей воды и при этом не платят за нее.
Энергетики полагают, что жители побоятся мыться зеленой водой. Власти говорят, что в систему горячего водоснабжения окрашенная вода попасть не должна. Но не исключают такой возможности. В этом случае жителям советуют обращаться в управляющую компанию или к энергетикам.