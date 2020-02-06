Брянск, , 17:28 — REGNUM Торжественная сдача в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по улице Желябова в Брянске состоялась 6 февраля. Квартиры здесь получили свыше 200 участников долевого строительства. Ключи им вручали губернатор Александр Богомаз и прокурор Брянской области Александр Войтович, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Новостройку должны были сдать ещё в 2017 году. Застройщик, ООО «БрянскСтройРазвитие», не выполнил свои обязательства и неоднократно переносил срок завершения строительства.

На основании прокурорской проверки в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело.