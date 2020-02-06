Москва, , 17:15 — REGNUM Директор московской школы №113 сам принял решение об увольнении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки Москвы в ответе на официальный редакционный запрос.

Ранее стало известно о намерении инициативной группы родителей провести митинг в защиту директора Давора Тубы, уволенного после инцидента на уроке с участием подростка из неблагополучной семьи.

В департаменте отмечают, что травмы получила не только учительница, но и ученик, и считают, что в школе не помогли ребёнку.

«Каждая школа должна, прежде всего, учитывать интересы ребенка и создавать необходимые условия для его обучения. Для поддержки трудных подростков в московских школах работают психологи, социальные педагоги и логопеды. Также за консультацией, методической помощью или услугами профильных специалистов всегда можно обратиться в Городской психолого-педагогический центр и центры социальной защиты. Администрация школы №113 не помогла ребенку в трудной жизненной ситуации и не провела работу по коррекции поведения мальчика. К сожалению, это привело к конфликту между педагогом и учеником, в результате которого оба получили травмы», — рассказали в департаменте.

По их информации, сейчас школьник и педагог чувствуют себя нормально. При этом утверждают, что не требовали уволить учительницу.

«Учитель также продолжает работать, никакой речи о её увольнении нет и не было. Подросток также в ближайшее время вернется к занятиям. Директор школы принял решение об увольнении. Департамент образования и науки города Москвы удовлетворил его просьбу», — говорится в ответе.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативная группа родителей школы №113 совместно с родителями из других школ планирует подать заявку в мэрию Москвы о проведении митинга. Они считают, что в департаменте образования города игнорируют проблемы, складывающиеся в учебных коллективах. Поводом стало отстранение Тубы, жизнь которого тесно связана с учебным заведением.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы, после случившегося в январе 2020 года школьного конфликта, в котором ученик на уроке физике разбил учительнице лицо и очки, действия педагога оценили как непрофессиональные. Но в итоге должности лишился именно директор.

Подробнее о конфликте читайте в материале ИА REGNUM Молчать нельзя: родители московских школьников выходят на митинг