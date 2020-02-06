Москва, , 17:12 — REGNUM Избыточные регламенты в отношении образовательных стандартов должны быть упразднены. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Считаю необходимым убрать явно избыточные требования и регламенты сделать более гибкими и современными — образовательные стандарты, перечни специальностей и направления подготовки. Надо разрешить вузам с учётом запросов студентов, потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том числе так называемых коротких образовательных программ, чтобы студенты могли получать дополнительную квалификацию — например, навыки предпринимательской деятельности», — заявил Путин.

Он напомнил, что по итогам послания Федеральному Собранию уже давалось поручение предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям — что позволит студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых, современных, востребованных компетенций.