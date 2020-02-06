Липецк, , 17:10 — REGNUM В Липецке директор школы № 21, где у родителей первоклассников произошёл конфликт с классной руководительницей, должен был первым узнать о конфликте и разрешить его. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила мэр Евгения Уваркина, комментируя свою встречу с родителями. ⠀

«Что касается педагогов. Директору — замечание, подобные ситуации нужно вовремя замечать и решать проблемы», — написала Уваркина на своей странице.

Также глава городской администрации сообщила, что на следующей неделе пройдёт заседание Ассамблеи родительской общественности. Речь на нём будет идти об участии родительских комитетов, классных руководителей и директоров школ в выявлении семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее родители пожаловались на постоянные финансовые сборы и ухудшение отношения учительницы к детям, чьи родители не могут или не хотят постоянно сдавать родительскому комитету большие суммы денег.

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