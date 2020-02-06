Москва, , 17:07 — REGNUM В России следует продолжать обновлять системы научных и образовательных кадров высшей квалификации. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«В текущем году по самым востребованным специальностям мы перейдём на почти стопроцентное целевое обучение в медицинской ординатуре. Следует подумать об обновлении системы научных и образовательных кадров высшей квалификации и под другим ключевым специальностям», — заявил Путин.

Речь должна идти о серьёзных изменениях в работе аспирантуры, о расширении механизмов целевого набора, чтобы соискатель научной степени ввёл исследования в интересах конкретного вуза и научно-образовательного центра в регионе, указал он.

«А потом приходил туда работать, создавал научную школу, новое востребованное направление подготовки, вместе с предприятиями внедрял свои разработки на практике. Нам нужно обязательно добиться такой связки между наукой, образованием и реальной жизнью, реальным производством», — подчеркнул президент.