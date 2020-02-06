Нижний Новгород, , 17:06 — REGNUM В Нижегородской области организована доследственная проверка по факту публикации данных об избиении учителем рисования учащегося пятого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

В настоящее время следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, информация об инциденте появилась в социальных сетях, сообщение сопровождалось фотографиями, которые демонстрируют синяки ребёнка. Также было опубликовано видео, которое сняли ученики. На видеозаписи демонстрируется достаточно агрессивный диалог педагога со школьником, где говорится о повреждённом мобильном телефоне ученика.

Проверку информации о происшествии проводят в министерстве образования Нижегородской области, а также в управлении МВД.