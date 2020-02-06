Москва, , 17:02 — REGNUM «Молодежка ОНФ» развернула в Исполкоме Народного фронта ситуационный центр для оперативного сбора и обмена информацией обо всех фактах завышения цен на противовирусные препараты и маски в регионах. Сюда в режиме реального времени стекаются данные из разных уголков страны. К рейдам по проверке аптек подключились все субъекты Российской Федерации.

На данный момент команды «Молодежки ОНФ» проводят проверки в четырех регионах. В столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле из восьми проверенных аптек масок не было нигде. Фармацевты и покупатели связывают этот факт со вспышкой коронавируса.

«Я понимаю, что маска действует всего два часа и не является стопроцентной защитой от нового вируса, так как он еще и через слизистую глаза может проникнуть в организм, но все равно так спокойнее. Да и маска хорошо защищает от обычных вирусов гриппа и ОРВИ. Сегодня объехала уже несколько аптек в городе, масок нигде нет», — рассказала жительница Йошкар-Олы Алена Филиппова.

В Оренбургской области на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с гриппом и ОРВИ, а также опасений общественности о возможном распространении коронавируса цены на маски взлетели в 7−10 раз. В социальных сетях пишут: «Еще неделю назад маску можно было купить за 5−7 рублей, а сегодня цена варьируется от 20 до 35 рублей за штуку. И захочешь — не найдешь, где купить».

Напомним, в среду, 5 февраля президент России, лидер ОНФ Владимир Путин отметил, что некоторые аптеки на фоне вспышки коронавируса повысили цены на маски. Такие предприятия глава государства призвал лишать лицензии.

В Удмуртии к рейдам «Молодежки ОНФ» присоединятся работники региональной антимонопольной службы. Ранее уже говорилось, что ФАС проверит аптеки на предмет завышения цен и создания повышенного спроса на маски. Кроме того, горячую линию по вопросам отсутствия масок и противовирусных препаратов запустил Росздравнадзор.

«Наживаться на здоровье людей — это низко. Предприниматели должны понимать, что хорошо, а что плохо. Неужели у этих предприятий сейчас маленькая прибыль, когда идет сезонное увеличение заболеваемости по гриппу и ОРВИ? Еще и создают намеренный ажиотаж по маскам. Мы в Общероссийском народном фронте видим ситуацию, когда аппетиты у бизнесменов растут и уже не вписываются ни в какие человеческие рамки. Мы намерены выявить, где продают самые дорогие лекарства и маски, о чем обязательно доложим президенту», — резюмировал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.