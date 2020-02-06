Ульяновск, , 17:01 — REGNUM В Ульяновской области планируют активизировать межведомственную работу по взысканию алиментных платежей. Губернатор региона Сергей Морозов по итогам рабочего совещания предложил четыре решения.

Глава области на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что поставил ряд «задач, решение которых поможет нам двигаться дальше». По мнению Морозов, необходимо сделать «анализ контингента неплательщиков», чтобы «разобраться, кто они, в каких жизненных ситуациях находятся», а также «анализ алиментополучателей», чтобы понимать, «кто и в чём нуждается».

«Нужно подумать о создании специального регионального фонда защиты детей, пострадавших от неуплаты алиментов. К примеру, его можно будет использовать в наиболее тяжелых ситуациях», — полагает губернатор.

Также предложено «разработать комплекс мер по повышению эффективности соблюдения прав детей на материальное обеспечение со стороны родителей». Он предполагает, в частности, законодательные инициативы и информационные кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, долги по алиментам в Ульяновской области составляют около 1 млрд рублей. Отдельные депутаты гордумы Ульяновска предложили привлекать к ответственности не только неплательщиков алиментов, но и их родственников, если они скрывают имущество алиментщиков, а также выступили за установление минимального размера алиментов на содержание детей.

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