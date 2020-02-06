Москва, , 16:57 — REGNUM

Проект Общероссийского народного фронта «За честные закупки» меняет название и расширяет сферу деятельности. Об этом журналистам рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта.

«Темы расследований экспертов и активистов антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» давно вышли за рамки мониторинга государственных закупок. Поэтому было принято решение провести ребрендинг. Новое название — Бюро расследований ОНФ — лучше отразит нашу сферу деятельности. Активисты и эксперты Бюро расследований ОНФ помимо закупок будут анализировать торги имуществом, разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства и проводить комплексные расследования по эффективности бюджетных трат как с точки зрения экономики, так и с точки зрения удовлетворения потребности людей», — рассказал Антон Гетта.

«Сами процедуры закупок могут быть абсолютно законными, но результаты этих закупок могут быть отрицательными из-за неверно выбранной технологии. Никому не нужна разрушившаяся за один год детская площадка, установленная на окраине села, даже если она закуплена с соблюдением всех норм и правил. Мы видим, что нам не нужно ограничивать свою деятельность только цифрами», — напомнил Антон Гетта.

Он добавил, что активисты проекта всегда помогают коллегам из других проектов ОНФ, связанных, например, с мониторингами качества дорог, эффективностью проведения мусорной реформы, благоустройством городской среды, переселением из ветхого жилья и других, с анализом соответствующих программ и связанных с ними бюджетных расходов.

«В рамках Бюро расследований будут работать три проекта: «За честные закупки», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», Центр мониторинга благоустройства городской среды. Раз в квартал эксперты проектов Бюро расследований ОНФ будут готовить комплексные обзоры. Наш доклад «Про питание» о закупках питания в социальных учреждениях охватил все темы — от поля до IT-систем управления качеством продукции. Позже одна из тем доклада, о возможности бесплатного обеспечения начальных классов, прозвучала на пленарном заседании Медиафорума ОНФ и вошла в поручения президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию», — заявил Антон Гетта.