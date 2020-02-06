Москва, , 16:53 — REGNUM Российские компании демонстрируют серьёзные успехи в создании систем подготовки современных кадров. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Должен вам сказать, результаты очень достойные и практика очень интересная. Нужно поддержать стремление предпринимателей, наших компаний инвестировать в образование и науку. Предложить новые, более эффективные инструменты сотрудничества государства, регионов и бизнеса», — заявил Путин.

Он напомнил, что ранее в Череповце была продемонстрирована работа российских компаний по созданию эффективной системы подготовки современных кадров.

При этом также необходимо наделить субъекты Федерации реальными полномочиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их территории организаций науки и высшей школы, подчеркнул президент.