Ирвайн, США, , 16:53 — REGNUM Компания Blizzard Entertainment изменила правила пользования своими продуктами для несовершеннолетних геймеров из Китая. Об этом 5 февраля на своей странице в Twitter рассказал игровой аналитик Дэниэл Ахмад.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1225099605693620224

Новые правила призваны бороться с возникновением игровой зависимости у несовершеннолетних. Теперь они не смогут запускать игры Blizzard после 22:00, а общее игровое время за день не должно превышать 1,5 часов.

Напомним, Blizzard Entertainment — это крупная американская компания-разработчик видеоигр. Она наиболее известна как создатель франшиз Warcraft, Starcraft, Diablo и Overwatch.

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