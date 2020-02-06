Ульяновск, , 16:49 — REGNUM В Ульяновской области усилят работу с неплательщиками алиментов. Будет организована межведомственная работа. Об этом сообщает глава региона Сергей Морозов на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, долги по алиментам в регионе составляют «почти 1 млрд рублей».

«Несмотря на то, что по закону и по совести родители несут обязанность по содержанию ребёнка, они часто не делают этого», — отмечает Сергей Морозов.

По мнению губернатора, хотя взысканием алиментных платежей занимается УФССП по Ульяновской области, «но это не только ведомственная проблема». И предложил «подойти к её решению совместно».

Как сообщало ИА REGNUM, член фракции «Единая Россия» в городской думе Ульяновска Оксана Муллина предложила «законодательную инициативу в части усиления наказания статьи 157 («Неуплата средств на содержание детей») за неуплату алиментов, в том числе привлечение в качестве соучастников родственников, которые скрывают имущество алиментщиков».

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