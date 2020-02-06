Москва, , 16:49 — REGNUM В России необходимо снять ненужные барьеры на финансирование вузов регионами. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Нам необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодёжи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов. Государство обозначило и реализует такой приоритет, но нужно снять и все барьеры, которые мешают самим регионам, бизнесу участвовать в решении этой задачи, причём не на словах, а на деле, на практике», — заявил Путин.

Президент согласился с предложением предоставить право регионам при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры, независимо от ведомственной подчинённости.

«Как обстоит дело сейчас — вы тоже знаете. Вузы работают на регион, преподаватели и студенты живут там. Проблемы образовательных учреждений губернаторам известны. Числятся они по другому ведомству, за федеральным ведомством, и получается, например, субъект Федерации и может поддержать вуз, и хочет это сделать, но сразу же утыкается в бюджетное законодательство. Коллеги рискуют столкнуться с обвинениями в нецелевом использовании средств», — указал он.