Липецк, , 16:47 — REGNUM В Липецке суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который в 2012 году убил 21-летнюю девушку. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Девушка была соседкой обвиняемого, и у них были близкие отношения, которые она хотела прекратить. 5 августа 2012 года мужчина встретил её в лесополосе по дороге на пляж. Встреча переросла в ссору, а после этого мужчина несколько раз ударил девушку по голове предметом, который нашёл под ногами, а затем задушил. Тело он бросил на том же месте, где его нашли на следующий день.

Следователи не могли найти преступника, и только в 2019 году благодаря молекулярно-биологической экспертизе был установлен подозреваемый. Он в это время отбывал наказание в колонии за разбой. Дело возобновили, и мужчина признался в содеянном и подтвердил показания на месте преступления. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.