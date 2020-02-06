Рига, , 16:40 — REGNUM Число совершенных водителями нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые зафиксировали радары, выросло в прошлом году в Латвии. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственной полиции Латвии.

По данным ведомства, речь идёт о росте нарушений на 10%. Так, всего в 2019 г. стационарные радары зафиксировали 302 638 нарушений, что на 28 6911 больше, чем годом ранее.

В свою очередь, количество нарушений в Латвии, зафиксированных передвижными радарами, уменьшилось на 3751 и составило 80 472 случая.

Напомним, в январе сотрудники полиции Латвии перепрограммировали ряд стационарных радаров и теперь водители не могут определить: в какую сторону работает установленное устройство.