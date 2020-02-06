Москва, , 16:40 — REGNUM Часть средств из федерального бюджета, которые предназначены на обновление материально-технической базы вузов в регионах, нужно выделить непосредственно на обновление студенческих городков. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«В текущем году в целом на обновление материально-технической базы, капитальный ремонт вузов будет направлено 22 млрд рублей из федерального бюджета. И нужно посмотреть, какую часть из этих средств можно использовать именно на обновление студенческих городков», — заявил Путин.