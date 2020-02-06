Токио, , 16:38 — REGNUM Продюсер Nioh 2 Фумихида Ясуда заявил, что по продолжительности игра не будет уступать первой части. Об этом 5 февраля сообщил портал GameSpot.

Ясуда рассказал, что длительность прохождения во многом зависит от навыков игрока. По словам продюсера, он прошёл Nioh 2 за 55 часов.

Напомним, релиз Nioh 2 состоится 13 марта 2020 года. Игра выйдет эксклюзивно на консоли PlayStation 4.

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