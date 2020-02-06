Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов в ходе несения службы особое внимание уделят горожанам в медицинских масках. Воспользоваться информацией о распространении коронавируса могут преступники.

Перед полицейскими поставлена задача проверять документы у горожан, скрывающих лицо под медицинской маской. Хулиганы и воры могут таким образом оставаться незаметными для камер видеонаблюдения. Ростовчан, вызывающих подозрение, доставят в отделение, пишет telegram-канал Baza.

ИА REGNUM напоминает, что ранее специалисты призвали не заниматься массовой скупкой медицинских масок. Ажиотаж может спровоцировать рост стоимости товара.

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