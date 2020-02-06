Челябинск, , 16:37 — REGNUM В Челябинской области госпитализированы женщина и ребёнок, являющиеся гражданами Китая. Об этом сообщает областной минздрав.

4 февраля обратились к медикам с жалобами на насморк у сына и редкий кашель у матери.

У обоих температура тела была в норме. Тем не менее из госпитализировали в больницу №1 Миасса. Уже взяты анализы, которые пока находятся в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России пока есть два случая заболевания коронавирусом. Один из них — в Тюменской области.