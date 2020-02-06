Москва, , 16:35 — REGNUM В регионах необходимо запустить программу строительства студенческих городков. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Сильная региональная высшая школа — это педагогические, медицинские, инженерные кадры, прорывные решения и разработки. Целое созвездие инновационных компаний и стартапов, команд, реализующих общественные и культурные инициативы», — заявил Путин.

«Передовая инфраструктура вузов — это настоящий мотор развития городской среды. И в этой связи предлагаю обновить, построить в регионах современные студенческие городки. Во всяком случае, начать эту работу. С учебными аудиториями, спортивными сооружениями, технопарками, жильём для студентов, аспирантов и преподавателей», — подчеркнул он.