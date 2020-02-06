Москва, , 16:34 — REGNUM В четверг, 6 февраля в Москве прошла пресс-конференция, посвященная результатам всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». В сезоне 2019−2020 годов участие в нем приняли более 1600 проектов социального предпринимательства из разных уголков России, а финалистами стали 389 человек. «Лучший социальный проект года» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Конкурс реализуется Российским государственным социальным университетом совместно с Министерством экономического развития РФ при поддержке АО «МСП Банк», Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее».

Пресс-конференцию открыл заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин: «Этот конкурс стал, своего рода, индикатором развития социального предпринимательства в России. Мы собрали более 1,6 тысяч проектов их всех 85 субъектов Российской Федерации, которые «на местах» помогают решать социальные проблемы через применение бизнес-моделей. Эти решения затрагивают различные отрасли — здравоохранение, образование, экологию, культуру, цифровую экономику. Министерство экономического развития Российской Федерации активно поддерживает развитие и популяризацию социального предпринимательства в России».

Он уточнил, что министерство еще с 2012 года создает совместно с субъектами Центры инноваций социальной сферы. Сейчас их уже 38, при этом 7 были созданы в 2019 году. «В 2019 году было профинансировано 32 Центра на общую сумму 206,5 миллиона рублей. За прошлый год 5540 субъектов социального предпринимательства получили государственную поддержку, проведено 16,2 тысячи мероприятий и консультаций для субъектов МСП, создано 622 новых рабочих места, а также 863 социальных проекта было реализовано при поддержке ЦИСС», — уточнил замминистра.

В 2019 году проект присоединился к президентской платформе «Россия — страна возможностей».

«После вхождения в платформу число проектов-участников конкурса возросло более чем в 1,5 раза (до 1608). Молодое поколение видит для себя хорошие перспективы в социальном предпринимательстве. Из всех поступивших проектов 552 пришли от молодых людей 26−35 лет (34%). В завершившемся сезоне финалистами стали 389 проектов», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В 2019 году был принят закон о социальном предпринимательстве. В основе обсуждения основных положений закона были заложены аналитические материалы конкурса.

Ректор Российского государственного социального университета, сопредседатель Конкурсной комиссии Наталья Починок отметила, что «конкурс 2019 года проходил в условиях законодательного закрепления понятия «социальное предпринимательство», что повлекло изменение некоторых требований к участникам конкурса».

«Не смотря на новые условия в конкурсе участие в нем приняли 1608 проектов. Стоит отметить, что более 70% этих проектов — представители малого и среднего бизнеса. Если обратимся к статистике прошлых лет, то мы можем сказать, что социальное предпринимательство очень активно и стремительно развивается. В первые годы проведения конкурса участие принимали и НКО, и субъекты МСП. В целом их соотношение было примерно одинаковым. Сегодня уже мы видим, что большинство проектов — это проекты субъектов МСП», — сказала Наталья Починок.

«Этот конкурс является индикатором сообщества социальных предпринимателей, и его лауреаты могут стать первыми, кто войдет в первую волну формирующегося реестра социальных предприятий. Фонд «Наше Будущее» уже в течение 5 лет является постоянным партнёром конкурса, и мы видим, что проекты, подержанные Фондом, становятся лауреатами конкурса. В этом году такими лауреатами стали проекты Романа Аранина и Натальи Гаспарян», — отметила исполнительный директор Фонда «Наше Будущее» Юлия Жигулина.

По словам директора Центра развития социального предпринимательства РГСУ, руководителя оргкомитета конкурса Дениса Богатова, «два последних года конкурс реализуется по новой системе двухэтапного отбора проектов».

«Первый — региональный этап, второй — федеральный. При этом все проекты регистрируются на федеральном информационном ресурсе и отслеживается оргкомитетом конкурса. Экспертная оценка также осуществляется на единой платформе — дистанционно и независимо. Все эти процедуры позволяют выстроить прозрачную систему оценки. В каждом субъекте России есть свои региональные представители конкурса, которые консультируют и сопровождают участников. На сегодняшний день более 100 региональных представителей зарегистрированы и осуществляют свою работу», — сообщил Денис Богатов.

Он также отметил важность развития инфраструктурной поддержки социального предпринимательства: «В регионах, где осуществляют свою деятельность Центры инноваций социальной сферы, количество поданных заявок значительно отличается от других регионов. Так, например, лидером по количеству заявок являются Нижегородская область (102 проекта), Республика Башкортостан (62 проекта), Ханты-Мансийский автономный округ (59 проектов), Кемеровская, Ленинградская, Омская области, г. Санкт — Петербург (более 40 проектов). И такую динамику мы наблюдаем ежегодно».

В завершении пресс-конференции были объявлены лауреаты конкурса «Лучший социальный проект года-2019». Церемония награждения состоится в июне 2020 года в рамках Форума социальных инноваций регионов, организуемого Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.