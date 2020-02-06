Токио, , 16:34 — REGNUM В PC-версии игры Monster Hunter World стартовало событие-кроссовер с франшизой Resident Evil. Об этом 5 февраля сообщил портал Destructoid.

В рамках события геймеры смогут получить костюмы Леона и Клэр, а также их оружие из ремейка Resident Evil 2. Кроссовер продлится до 12 марта.

Напомним, Monster Hunter World — это ролевой экшен от компании Capcom. В нём игроки охотятся на огромных доисторических монстров.

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