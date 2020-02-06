Белгород, , 16:35 — REGNUM Свыше 1,8 тыс. единиц оружия и пять тысяч боеприпасов к нему было изъято из оборота у жителей Белгородской области в 2019 году. Итоги служебно-боевой деятельности подвели 6 февраля в региональном Управлении Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оружие изымали за нарушение правил хранения. Кроме того, 330 единиц оружия жители области добровольно принесли в правоохранительные органы для последующего уничтожения. По данным начальника регионального управления Росгвардии полковника Дмитрия Мещерина, с заявлением о получении компенсации за добровольно сданное оружие, либо сообщение о местонахождении оружия и боеприпасов обратились 28 граждан. Им выплатили 55 380 рублей.

На законных основаниях хранят у себя гражданское оружие 38 тыс. 999 человек, у которых зарегистрировано 59 тыс. 126 единиц различного снаряжения.