Москва, , 16:31 — REGNUM Региональные образовательные ресурсы будут объединяться на базе научных образовательных центров мирового уровня. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных», — заявил Путин.

«Мы планируем отработать такие управленческие инструменты в рамках первых пяти научных образовательных центров мирового уровня. И в прошлом году начато их формирование в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях», — подчеркнул он.