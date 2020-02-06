Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Компания Barnes & Noble перевыпустила 12 классических романов под новыми обложками с «цветными» персонажами. Однако из-за негодования пользователей социальных сетей книги так и не поступили в продажу, сообщает «Мир Фантастики» 6 февраля.

Barnes & Noble планировала выпустить «Алису в стране чудес», «Ромео и Джульетту», «Трёх мушкетёров» и другие романы с обновлёнными обложками, на которых герои книг будут изображены с другим цветом кожи. Против этой идеи высказались не только рядовые читатели, но и многие темнокожие писатели — они посчитали инициативу издательства оскорбительной.

Напомним, акция Barnes & Noble была приурочена к месяцу афроамериканской истории в США. В рамках этого события в стране обычно проводят различные просветительские акции .

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