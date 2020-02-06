Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Американский еженедельник Time поместил на свою обложку изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске.

https://twitter.com/TIME/status/1225388702278524928

Напомним, Китай «прославился» вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV, который распространяется из города Уханя (провинция Хубэй).

К настоящему времени от пневмонии, вызванной этим вирусом, умерли 565 человек, число заболевших превысило 28 тысяч. В США известно о 12 случаях заболевания.

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