Великий Новгород, 6 февраля 2020, 16:24 — REGNUM В Великом Новгороде в 2020 году не менее 40 человек из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получат в этом году муниципальное жильё. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по жилищным вопросам администрации города, в это число не входят двое сирот, которые уже получили квартиры, приобретённые городом в конце 2019 года.
Кроме того, город может купить и больше квартир, если, как и в 2019 году, удастся сэкономить на конкурсных процедурах.
В прошлом году на жильё для детей-сирот бюджету Великого Новгорода из средств федерального и областного бюджетов была предоставлена субвенция в размере 50,5 млн рублей и за счёт экономии на аукционах удалось приобрести на три квартиры больше, чем предполагалось ранее. В 2020 году городской бюджет рассчитывает получить субвенцию на сумму 54,8 млн рублей. Эти средства позволят обеспечить жилыми помещениями 41 человека по нормативам.
Норма предоставления общей площади жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 18 кв. м. на человека.
Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин отметил, что обеспечение детей-сирот жильём остаётся важным направлением работы городских властей, а те дети-сироты, которые вступают во взрослую жизнь, могут получить в Великом Новгороде временное неплохое жилье, пока им не будет куплена квартира.
В управлении по жилищным вопросам корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что по достижении 18 лет дети-сироты могут по личному заявлению получить комнату в 2−3-комнатной квартире из маневренного фонда Великого Новгорода — это квартиры в доме №99 по улице Большой Санкт-Петербургской.
Новостройка предназначалась для военных, получающих жильё по сертификатам, однако часть квартир оказалась невостребованной — они были переданы муниципалитету как целевое жилье для маневренного фонда для детей-сирот.
«Никому из детей-сирот не приходится ютиться в съёмном жилье», — отметили в администрации Великого Новгорода.
Всего в Великом Новгороде жильё необходимо предоставить 127 детям-сиротам, достигшим совершеннолетия. В 2019 в очередь встали 38 человек, в 2018 году — 62. В мэрии отметили, что в списке на получение квартир есть и те, которых приходится разыскивать: например, двое сирот встали в очередь на жильё ещё в 2012 году и с тех пор не выходят на связь.
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